Pelo menos 600 pessoas foram mortas no Haiti só em abril

O Haiti vive dias absolutamente assustadores com mais de 600 pessoas assassinadas numa "nova vaga de violência extrema" em Port-au-Prince, alertou a ONU, reforçando o apelo para o envio urgente de uma força internacional.

Num relatório trimestral, a ONU indica que pelo menos 846 pessoas já tinham sido mortas entre janeiro e março, aumentando para mais de 1400 o número de vítimas desde o início do ano.

O balanço "representa um aumento de 28% da violência em relação ao trimestre anterior", revela o relatório da ONU.

O país vive "um ciclo interminável de violência", disse o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Acrescentando que "a emergência em matéria de direitos humanos exige uma resposta forte e urgente".

O Conselho de Segurança da ONU mostrou, na segunda-feira, "profunda preocupação" com a violência no Haiti, mas não abordou o tema do envio de uma força, que já tinha sido pedida pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, em outubro.

Segundo a ONU, atiradores furtivos disparam indiscriminadamente e também há registo de incidentes em que pessoas foram queimadas vivas nos transportes públicos.

Os comentários estão desactivados.