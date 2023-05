Pai de Messi nega acordo do filho com clube saudita

"Não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano”, garante Jorge Messi.





O pai de Lionel Messi, que é também o seu representante, desmente que o filho tenha fechado acordo com qualquer clube sobre o próximo ano, ao contrário do que a imprensa desportiva internacional avança.

"Não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano. A verdade é uma e podemos assegurar que não há nada confirmado com ninguém. Nem verbal, nem assinado", escreveu no Instagram, esta terça-feira.

Recorde-se que este comunicado de Jorge Messi surge na sequência das notícias que davam conta de um acordo do jogador do PSG para ir jogar para um clube saudita na próxima época.

"A decisão nunca será tomada antes que o Lionel [Messi] termine a temporada com o PSG. Depois de terminada a época será o momento de analisar e ver o que há para tomar uma decisão", garantiu ainda Jorge Messi.

