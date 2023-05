Barman detido em Lagos por suspeitas de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida

Apesar de estar ferido com gravidade, a vítima conseguiu sair rapidamente do local ao volante da viatura, deslocando-se a um hospital onde foi assistido.





A Polícia Judiciária, identificou e deteve um homem suspeito da prática de um crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, cometido no dia 8 de janeiro, em Lagos, em resultado de um ajuste de contas.

O detido atuou juntamente com outro indivíduo já detido, a 29 de março, pelo DIC de Portimão da Polícia Judiciária.

“Após combinação prévia de lugar e hora, as vítimas, com o objetivo de adquirirem produto estupefaciente, deslocaram-se a um local ermo na zona de Lagos. Já no local, um dos detidos, munido de uma caçadeira, efetuou um disparo para o interior da viatura onde aqueles circulavam, atingindo um deles no tronco, braço e face, não lhe causando a morte por mero acaso”, explicou a PJ em comunicado.

Apesar de estar ferido com gravidade, a vítima conseguiu sair rapidamente do local ao volante da viatura, deslocando-se a um hospital onde foi assistido.

O detido, de 41 anos, barman, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

