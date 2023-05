Decisão do julgamento pela morte de Fábio Guerra deve ser hoje conhecida

Ministério Público (MP) pediu a condenação dos ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko pelo homicídio qualificado do agente da PSP Fábio Guerra, nas alegações finais.





Deverá ser lido, esta quarta-feira, o acórdão do processo dos dois x-fuzileiros acusados de matar o polícia Fábio Guerra. Estava, inicialmente, prevista para 5 de maio, tendo sido adiada pela morte de um dos pais de um elemento do tribunal.

Ministério Público (MP) pediu a condenação dos ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko pelo homicídio qualificado do agente da PSP Fábio Guerra, nas alegações finais.

Com 26 anos, Fábio Guerra morreu em 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais" que sofreu na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, em Alcântara.

