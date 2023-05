Despacho de exoneração de ex-adjunto de Galamba publicado em Diário da República

Despacho produz efeitos a 26 de abril de 2023, dia da confusão no ministério.





A exoneração de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba, foi publicada esta quarta-feira em Diário da República.

O despacho dá conta de que a exoneração se fica a dever à adoção por parte de Frederico Pinheiro de “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial".



Segundo o texto publicado em Diário da República os efeitos da exoneração aplicam-se a partir de 26 de abril.

Recorde-se que 26 de abril foi o dia em que ocorreu a confusão nas instalações do Ministério, com acusações de agressão e chamadas para as autoridades.

Os comentários estão desactivados.