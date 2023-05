Circulação total nas linhas Verde e Amarela vai ser retomada antes do previsto

O Metro de Lisboa anunciou esta quarta-feira, que a circulação entre Telheiras e Campo Grande (linha Verde) e entre Campo Grande e Cidade Universitária (linha Amarela) será retomada no dia 20 de junho, duas semanas antes do previsto, avança a agência Lusa.

A previsão inicial seria que a circulação nestes dois troços estivesse interrompida entre 2 de maio e 7 de julho, devido às obras de expansão das linhas.

Em conferência de imprensa, na manhã desta quarta-feira, o presidente do conselho de administração do Metropolitano de Lisboa (ML), Vítor Domingues, referiu um conjunto de medidas para diminuir os impactos causados pelo encerramento provisório dessas estações.

A retoma da circulação de comboios com seis carruagens na linha Verde e de quatro vagões no troço Odivelas/Campo Grande a partir de 20 de junho foi uma das medidas anunciadas, sublinhando que a data “ainda poderá ser antecipada”.

A normal circulação com toda a capacidade nas linhas Amarela e Verde será retomada no dia 8 de julho, a partir das 6h30.

A administração do ML anunciou também que irá disponibilizar autocarros “vaivém” entre a Cidade Universitária e o Campo Grande nos dias de jogo do Sporting (13 e 21 de maio), no Estádio José de Alvalade, e na Bênção das Fitas (20 de maio).

“O Metropolitano lamenta os transtornos causados, mas reafirma que estes constrangimentos no funcionamento do serviço de transporte são imprescindíveis para a execução dos trabalhos”, garantiu Vítor Domingues.

