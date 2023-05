PS elogia Seguro Sanches e escolhe Lacerda Sales para o substituir à frente da CPI da TAP

O grupo parlamentar do PS confirma a saída de Jorge Seguro Sanches da presidência da comissão de inquérito da TAP e anuncia que vai propor ao presidente da Assembleia da República o nome deputado, e ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales para o cargo.

Quer em conferência de imprensa, pela voz do líder da bancada Eurico Brilhante dias, quer em comunicado, enviado esta quarta-feira, o grupo parlamentar do PS acusa o deputado do PSD Paulo Moniz de ter atentado contra a honra de Seguro Sanches ao pôr em causa a sua seriedade.

Os socialistas consideram “inaceitável o ataque de caráter que foi perpetrado por um parlamentar do PPD/PSD, contra o Senhor Deputado Jorge Seguro Sanches e que é atentatório da sua integridade pessoal, da sua honra e do seu bom nome, tendo concorrido de forma determinante, como foi público, para este desfecho”, lê-se no comunicado.

O grupo parlamentar faz questão de agradecer a “disponibilidade” do presidente da comissão, “fundamental para o escrutínio e o apuramento da verdade factual” e sublinha a forma “ponderada, séria, rigorosa, independente e competente como desempenhou as suas funções (…), tendo contribuído para a credibilização dos trabalhos em curso”.

Por ultimo, informa que vai indicar a Augusto Santos Silva o nome de António Lacerda Sales para ser o novo presidente da comissão de inquérito. E agradece ao ex-secretário de Estado da Saúde “o sentido de serviço e de missão com que aceitou este desafio que agora lhe é proposto”.

