Diretor do SIS e secretária-geral do SIRP ouvidos hoje no Parlamento

Em causa estão os fundamentos legais para a intervenção do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro. SIRP considerou que atuação não foi ilegal.





As audições, na Assembleia da República, do Serviços de Informações de Segurança (SIS) e do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), sobre a polémica acerca da recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, decorrem esta quinta-feira à tarde.

O diretor do SIS, Adélio Neiva da Cruz, vai ser ouvido na quinta-feira às 17h30 e a secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes, às 19h. Ambas as audições decorrem à porta fechada.

Recorde-se que o Conselho de Fiscalização do SIRP considerou que a atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba não foi ilegal, pois Frederico Pinheiro entregou o equipamento de forma voluntária.

As audições em causa foram requeridas pelo PSD, Chega, PAN, Iniciativa Liberal e Livre, que exigem mais esclarecimentos sobre a polémica.

