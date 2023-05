Outra pessoa ficou ferida com gravidade. Motivos do ataque ainda não são conhecidos.





As autoridades alemãs detiveram um homem suspeito de abrir fogo numa fábrica da Mercedes, em Sindelfingen, matando uma pessoa e deixando outra gravemente ferida, esta quinta-feira.

Os motivos do ataque são ainda desconhecidos, segundo o jornal alemão Bild. As autoridades informaram apenas, nas redes sociais, que estava a decorrer uma operação policial no local.

Os comentários estão desactivados.