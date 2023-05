Petição quer o fim dos telemóveis nos recreios das escolas

Uma petição, intitulada "Viver o recreio escolar, sem ecrãs de 'smartphones'!" – e que já conta com quase 700 assinaturas – procura o fim dos telemóveis nos recreios das escolas.

Os subscritores querem que os telemóveis sejam colocados em "caixas, cacifos ou armário próprio". "Desta forma, os alunos continuam a poder contactar ou ser contactados pelos pais quando chegam à escola e passam a poder fazer atividades de recreio, mas sem utilizar o telemóvel", lê-se na petição.

O recreio, lê-se ainda no texto da petição, “é o espaço onde as crianças devem socializar. Ao existir a possibilidade de utilização deste tipo de equipamentos no espaço não letivo, nomeadamente no recreio, a socialização saudável diminui drasticamente".

Os assinantes consideram que estes aparelhos alteram “os padrões de socialização das crianças" e, assim, o fim dos telefones nos recreios iria diminuir "os casos de 'cyberbullying e de contacto com conteúdos impróprios".

