Sindicato da PJ suspende greve

A greve ao trabalho suplementar que teve início em abril foi suspensa pela Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC-PJ) após a ministra da Justiça resolver duas das três reivindicações que apresentava.

Carla Pinto, presidente da ASFIC-PJ, disse, em declarações à agência Lusa, a tutela aumentou o valor das horas noturnas do piquete e prevenção de 3,61 euros para 6,43 euros, bem como resolver outras das reivindicações, com a publicação da portaria que fixa o contingente para passagem à disponibilidade aos 55 anos de idade com 36 anos de Serviço, ainda que, frisou, continuam a trabalhar “com valores muito abaixo" do normal.

A ministra Catarina Sarmento e Castro comprometeu-se, de acordo com a dirigente sindical, para regulamentar até ao final do ano o trabalho suplementar, de modo que a portaria entre em vigor a 1 de janeiro de 2024, a terceira das reivindicações apresentada para justificar a greve.

A greve ao trabalho suplementar teve uma adesão a rondar os 95%, segundo o sindicato.

