PS à espera de remodelação

por Raquel Abecasis

Os socialistas entraram numa nova fase depois da semana horribilis que culminou com o Presidente da República e o primeiro-ministro de costas voltadas. Ao contrário do que a direção do PS desejava, os ânimos não acalmaram e, apesar de se reconhecer que, ao bater o pé a Marcelo, António Costa ganhou terreno, também é reconhecido por todos, até os mais próximos do chefe do Governo, que manter João Galamba no Executivo é uma bomba-relógio prestes a explodir. Depois de na última edição do Nascer do SOL ter dado conta, de acordo com fonte bem sustentada, de movimentações de Francisco Assis e Sérgio Sousa Pinto no sentido de um dos dois poder vir a disputar a liderança do partido, o presidente do Conselho Económico e Social veio desmentir numa entrevista à RTP que essa possibilidade estivesse em cima da mesa. «Eu e o Sérgio até nos rimos quando vimos a notícia», afirmou. Mas o que é certo é que os sinais são contraditórios e o clima que se vive entre os socialistas é de «alinhamentos e realinhamentos», porque há a sensação de que o ciclo de António Costa está a terminar. Não terá sido por acaso que esta foi a semana escolhida por António José Seguro para, à boleia de um debate do dia da Europa, vir dizer: «Quando olho para o país fico perplexo, os portugueses merecem melhor». E na mesma sessão o ex-secretário-geral dos socialistas, perguntado sobre o seu futuro político, afirmou que não diz «nunca jamais em tempo algum». E não passou também despercebido o momento escolhido por Francisco Assis para conceder uma entrevista à RTP, onde fez a sua leitura sobre a manutenção de Galamba no Governo: «Foi uma decisão instrumental que o primeiro-ministro usou para se impor ao Presidente», concluindo que o ministro das Infraestruturas terá mesmo de abandonar o Executivo.

