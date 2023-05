"Precisamos de mais tempo", diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou na quinta-feira que os militares ucranianos precisam de mais tempo para «prepararem uma contraofensiva capaz de fazer recuar as forças de ocupação da Rússia».

Numa entrevista à estação de televisão pública britânica BBC, Zelensky considerou que seria «inaceitável» projetar um assalto militar neste momento porque existe o risco da «perda de muitas vidas».

Segundo a mesma estação, o esperado ataque pode ser decisivo para o desfecho da guerra, redesenhando linhas da frente que, há meses, permanecem inalteradas. «Também será um teste crucial para a Ucrânia, ansiosa para provar que as armas e equipamentos que recebeu do Ocidente podem resultar em ganhos significativos no campo de batalha», escreve a BBC.

Falando do seu quartel-general em Kiev, o Presidente ucraniano descreveu as brigadas de combate, algumas das quais foram treinadas por países da NATO, como «prontas». No entanto, o exército ainda precisa de «algumas coisas», incluindo veículos blindados que «chegam em lotes».

A contraofensiva ucraniana contra a invasão russa tem sido referida nas últimas semanas por fontes de Kiev. Enquanto isso, a Ucrânia tem recebido armamento e material logístico ocidental. Já as forças russas fortaleceram as suas defesas ao longo de uma linha de frente que se estende por 1.450 quilómetros das regiões orientais de Luhansk e Donetsk, até Zaporizhzhia e Kherson, no sul. Quando e onde o ataque ucraniano acontecerá é um segredo.

