Mais de 40 concelhos em perigo máximo de incêndio

Mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda e Bragança apresentam perigo máximo de incêndio rural, esta sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No grau abaixo, perigo muito elevado de incêndio, estão mais de 80 concelhos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Coimbra, Leiria, Santarém, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Vila Real e Bragança.

O alerta, segundo previsões do IPMA, vai manter-se elevado até pelo menos terça-feira.

A classificação do perigo é calculada a partir dos dados da temperatura do ar, da humidade relativa, da velocidade do vento e da quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

