Mulher e homem detidos por homicídio do casal encontrado morto numa casa em Beja

Suspeitos partilharam habitação com o casal. Homicídio ocorreu há um mês e os corpos só foram descobertos esta semana.





A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher, de 54 e 37 anos, por fortes indícios de terem assassinado um casal em Beja.

Os corpos do casal, na casa dos 70 anos e de nacionalidade alemã, foram encontrados na quarta-feira na habitação onde residiam, depois de o filho não os conseguir contactar e ter dado o alerta. No entanto, o homicídio terá sido levado a cabo, segundo comunicado da PJ, há cerca de um mês.

“Na sequência da investigação desencadeada, foi possível apurar que as vítimas terão sido agredidas através de objeto contundente, pelos suspeitos, com os quais, ao tempo, partilhavam a habitação e cujo relacionamento pessoal se vinha deteriorando”, informam as autoridades.

Os detidos serão presentes a tribunal em sede de primeiro interrogatório e para ficarem a a conhecer as medidas de coação que lhes serão aplicadas.

