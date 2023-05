Carlos Costa anuncia processo contra primeiro-ministro e também chama Marcelo como testemunha

O ex-governador do banco respondeu ‘na mesma moeda’ à notícia de que o Presidente da República tinha aceitado ser testemunha de António Costa no processo que o primeiro-ministro moveu ele.





Carlos Costa revelou que vai interpor uma ação cível contra o primeiro-ministro.

O ex-governador do Banco de Portugal quer que António Costa se "retrate publicamente" de "afirmações injuriosas" e também refere o Presidente da República como testemunha.

"Não tendo ainda sido citado para a anunciada acção cível, supostamente proposta pelo Dr. António Costa [primeiro-ministro], informo de que já constituí como meus mandatários judiciais (...) tendo em vista a contestação especificada da referida petição cível, com simultânea dedução de pedido reconvencional contra o Dr. António Costa, para que publicamente se retrate das afirmações injuriosas que me dirigiu, assim repondo a verdade dos factos, arrolando eu próprio como testemunhas, entre outras, também as que o autor indicou, incluindo o senhor Presidente da República", adiantou Carlos Costa, numa declaração à agência Lusa.

Recorde-se que o primeiro-ministro apresentou no final de abril uma ação cível contra o ex-governador, exigindo que este se retratasse das declarações que fez sobre pressões relacionadas com Isabel dos Santos.

Na quinta-feira, o Expresso noticiou que Marcelo Rebelo de Sousa tinha aceitado ser testemunha no processo contra o ex-governador.

Os comentários estão desactivados.