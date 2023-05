Zelensky visita Roma este sábado e pode encontrar-se com Papa

O Presidente italiano vai receber Zelensky no Palácio do Quirinal, numa visita que faz parte de uma série de encontros que o líder ucraniano terá com países da União Europeia, depois de, recentemente, ter estado em Helsínquia, capital da Finlândia, e Haia, nos Países Baixos.





O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai encontrar-se com o homólogo italiano, Sergio Mattarella, em Roma, no sábado, existindo ainda a possibilidade de se encontrar com o Papa Francisco, adiantaram fontes do Vaticano.

Depois desta visita a Itália, país que tem fornecido ajuda militar a Kiev e apoiado as sanções ocidentais contra Moscovo desde a invasão russa, os meios de comunicação social alemães avançaram que Zelensky se deslocará até Berlim nos próximos dias, onde se irá encontrar com o chanceler Olaf Scholz e o Presidente Frank-Walter Steinmeier.

Fontes do Vaticano afirmaram também que "é possível que o Papa se encontre com o Presidente ucraniano no sábado".

O líder da igreja católica recebeu o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, há duas semanas e encontrou-se com Zelensky em fevereiro de 2020, antes da invasão russa da Ucrânia.

