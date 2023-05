Montenegro admite "interagir com Iniciativa Liberal" mesmo com maioria absoluta do PSD

Presidente dos sociais-democratas garantiu estar disponível para ser escrutinado no caso da moradia em Espinho.





O líder do PSD revelou, esta sexta-feira, estar disponível para "interagir com a Iniciativa Liberal", mesmo num cenário de maioria absoluta.

"Um desses partidos com quem podemos interagir, mesmo tendo maioria absoluta, repito, não estamos aqui a fazer contabilidade eleitoral, é a Iniciativa Liberal", disse Luís Montenegro.

"Quer haja essa maioria no futuro, quer não haja essa maioria absoluta de mandatos no parlamento, é evidente que há algumas forças políticas que têm mais afinidade", esclareceu.

À margem de uma vista a Leiria, Montenegro sublinhou: "A vontade de governar Portugal é a de construir uma alternativa política que seja geradora da confiança maioritária do povo português.

Para o líder social-democrata, o partido já está “a percorrer um caminho que visa convencer e trazer para o espaço de confiança do PSD a maioria dos eleitores portugueses e, por via disso, a maioria dos mandatos no Parlamento".

Questionado pelos jornalistas sobre alegados benefícios fiscais relacionados com a construção de uma casa em Espinho, Montenegro disse estar “completamente tranquilo” e “disponível para ser escrutinado”.

“Quero governar Portugal e quero governar Portugal como sempre estive na ação política: com liberdade", sublinhou.

"Portanto, faça-se toda a indagação que quiserem. Estou 100% convicto de que cumpri tudo aquilo que são as regras. Não tive nenhum favorecimento, que isso fique muito claro, nem aceitaria tão pouco", acrescentou.

