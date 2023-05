Guterres saúda acordo no Sudão e reitera apelo por cessar-fogo

"O secretário-geral saúda a assinatura pelas partes em conflito no Sudão da Declaração de Compromisso para proteger os civis e garantir a passagem segura da ajuda humanitária no país", pode ler-se num comunicado divulgado pela porta-voz da Organização das Nações Unidas, Stéphane Dujarric.





O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, saudou o acordo entre as partes em conflito no Sudão, que assegura a proteção de civis e a passagem de ajuda humanitária.

"O secretário-geral saúda a assinatura pelas partes em conflito no Sudão da Declaração de Compromisso para proteger os civis e garantir a passagem segura da ajuda humanitária no país", pode ler-se num comunicado divulgado pela porta-voz da Organização das Nações Unidas, Stéphane Dujarric.

A porta-voz acrescentou ainda que Guterres continua a apelar por discussões ampliadas para alcançar uma cessação permanente das hostilidades.

"Embora os trabalhadores humanitários, principalmente os parceiros locais, continuem a prestar serviços em circunstâncias muito difíceis, o secretário-geral espera que esta Declaração de Compromisso assegure que a operação de socorro possa ser ampliada com rapidez e segurança para atender às necessidades de milhões de pessoas no Sudão", refere.

O acordo descreve uma série de compromissos de ambas as partes, que se comprometem a facilitar a ação humanitária a fim de satisfazer as necessidades dos civis, mas não fornece quaisquer pormenores sobre a forma como as promessas humanitárias acordadas serão cumpridas pelas tropas no terreno.

O violento conflito no Sudão coloca o exército do general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do Sudão, e o seu adjunto e opositor, o general Mohamed Hamdane Daglo, que comanda as forças paramilitares de apoio rápido.

Estes combates foram despoletados devido ao fracasso das negociações para a integração dos paramilitares nas forças armadas, no âmbito de um processo de transição política no Sudão.

