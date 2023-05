Fogo em Castro Marim combatido por mais de 100 bombeiros

O fogo deflagrou pelas 16h21, na freguesia do Asinha.





Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira em Castro Marim, em Faro, está a ser combatido por mais de uma centena de bombeiros.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 19h35 estavam no combate 120 operacionais, acompanhados de 36 meios terrestres.

O fogo deflagrou pelas 16h21, na freguesia do Asinha.

As habitações, segundo fonte do Comando Sub-regional do Algarve, em declarações à agência Lusa, não está a colocar habitações em risco.

