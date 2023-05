Endividamento acende sinal vermelho

Por Aristóteles Drummond

São 70 milhões de brasileiros que estão com dívidas vencidas em bancos, cartões de crédito, lojas e serviços essenciais como água, eletricidade e telecomunicações. Uma dívida que supera os 60 mil milhões de euros. A inadimplência, que sempre foi alta no Brasil, alimenta os juros altíssimos. No cartão de crédito, eles são superiores a 100% ao ano. As causas mais prováveis são o desemprego, os juros altos, a inflação e a parada nos projetos maiores por temor da insegurança jurídica provocada pelo Governo, que de certa maneira tenta modificar regras e contratos já firmados. A crise nas grandes redes de varejo permanece e não se limita ao caso ‘Americanas’. Mesmo assim, o Banco Itaú-Unibanco apresentou no trimestre um lucro superior a 5,5 mil milhões de dólares.

VARIEDADES

• A execução de 14 garimpeiros, supostamente de autoria de indígenas, não causou tanta indignação como o ferimento de um índio em confronto com garimpeiros ilegais.

• A alta internacional no preço do açúcar veio em boa hora para as usinas brasileiras em dificuldades. Já a soja tem queda de preços, assim como o minério de ferro. Mas, mesmo assim, o saldo positivo das vendas brasileiras, nos quatro primeiros meses do ano, chegou ao recorde de 24 mil milhões de dólares americanos, e está entre os maiores do mundo.

• A esquerda lança o debate sobre a tarifa zero, gratuidade no transporte público urbano, que é o caminho mais seguro para a falência dos municípios. São Paulo, com subsídio parcial, gasta um mil milhões de euros por ano.

• O Governo não consegue aprovar suas indicações para os conselhos da Petrobras, que dependem pela legislação de aprovação de órgão específico para examinar os nomes. E pressiona o Parlamento para derrubar a lei que veta políticos nos cargos diretivos destas empresas.

• Na busca da Polícia em casa do coronel Mauro Cid, que foi ajudante de Ordens do Presidente Jair Bolsonaro, foram encontrados 35.000 dólares americanos em notas. O cerco ao ex-Presidente continua de maneira obsessiva. Mas ele foi pouco cuidadoso no caso das joias, do certificado de vacinação, das declarações gravadas e agora usadas contra ele. O coronel está preso.

• Confronto do Governo Lula com o Google e outros grupos americanos de mídia digital teria por objetivo retirá-los do país e abrir espaço no mercado para os de origem na China. Tudo no Brasil tem uma versão ideológica.

• O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reiterou que não há hipótese de ele disputar a Presidência da República em 2026 contra o ex-Presidente Bolsonaro. «Não disputaria nunca contra quem me deu tantas oportunidades», afirmou.

• Susana Vieira, aos 80 anos, volta à novela principal da Globo, que estreou na última segunda-feira. Terra e Paixão a nova novela, que sucede a Tradição que frustrou a Globo pela fraca audiência.

• São Paulo ganhou seu segundo Hotel Fasano, no Itaim. A rede está presente no Rio, Bahia, Minas, Angra dos Reis e fora do país, em Nova York e Punta del Este, no Uruguai.

• Nova estimativa oficial aponta para mais de quatro milhões e meio de brasileiros residindo fora do país. Oitenta por cento em cinco países - EUA - a metade - Paraguai, Portugal, Reino Unido e Japão. A estimativa inclui familiares, agregados e ilegais. Nos EUA seriam mais de cem mil ilegais. Já os estrangeiros morando oficialmente no Brasil são estimados milhão e meio. Dez por cento possuem formação universitária ou fundaram empresas.

Rio de Janeiro, maio de 2023

