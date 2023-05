Fernando Pimenta conquista prata em K1 1000 na Taça do Mundo

O canoísta português Fernando Pimenta conquistou, este sábado, a prata em K1 1000 metros na I Taça do Mundo em Szeged, na Hungria.

Esta é a segunda medalha de Pimenta na competição, na sexta-feira, conseguiu o ouro em K1 500 metros.

No total, Portugal já soma quatro medalhas na I Taça do Mundo em Szeged, com a prata de Hélder Silva em C1 200 metros e o ouro do paracanoísta Norberto Mourão em VL2 200 metros e as duas de Fernando Pimenta.

