Regresso ao passado em Westminster

A cerimónia de coroação do Rei Carlos III e da Rainha Camila, na Abadia de Westminster, em Londres, foi um péssimo serviço à causa da monarquia e ao Reino Unido.

Foi ridícula, bafienta, dir-se-ia mesmo medieval. E sem beleza, sem glamour, sem elegância, nem encanto, muito menos sonho.

Enfim, dois velhos, feios, cumprindo uma praxe sem sentido em pleno terceiro milénio depois de Cristo.

Até como espetáculo, teatral, foi deprimente. Nem se percebe como levaram oito meses a preparar aquilo.

Basta comparar as festividades do Jubileu de platina de Isabel II há pouco mais de um ano com o cerimonial deste sábado para as diferenças saltarem à vista de qualquer um dos 2000 convidados que assistiram in loco aos obsoletos rituais, dos muitos milhares que não quiseram deixar de marcar presença nas ruas, praças e jardins por onde passou o cortejo até ao Palácio de Buckingham ou aos muitos milhões que os seguiram pela televisão ou pela internet.

Sim, está agora ainda bem mais aos olhos de todos a falta que faz Isabel II e o quanto a monarquia lhe deve.

Não vai ser fácil travar o crescimento dos ainda minoritários republicanos no Reino de Suas Majestades – se bem que os exemplos das repúblicas que temos também nada augurem de substancialmente melhor.

No Jubileu de Platina de Isabel II, a Rainha assinalou os 70 anos do seu reinado com festividades que honraram as mais nobres tradições mas com sentido de modernidade, viradas para as gerações mais jovens embora sem esquecer os mais velhos.

Quem, aliás, não se recorda da imagem do principezinho Louis ao lado da avó na varanda do Palácio de Buckingham a tapar as orelhas e a gritar à compita com o som ensurdecedor dos jatos que sobrevoaram em formação a fechar a parada real? E a avó com ar divertido enquanto William e Kate davam o exemplo de compostura.

Tudo a rigor mas sem fantochadas.

Claro que as imagens – em fotografia ou em vídeo – deram a volta ao mundo e imediatamente se tornaram virais nas redes sociais.

Isabel II não foi Rainha durante 70 anos apenas porque a saúde lho permitiu. Sabia muito. Respeitava a Coroa e as suas tradições, mas respeitava acima de tudo os princípios e valores da monarquia constitucional e o povo a quem escolheu servir.

Por isso mesmo, até os republicanos não podiam deixar de a respeitar.

Também por isso mesmo, a cerimónia de coroação de Carlos III e Camila foi um desastre total. Não sei se alguém captou a imagem, mas Louis, e desta vez, além dos bocejos de enfado que as câmaras registaram, deve ter levado as mãos aos olhos, com os dedos entreabertos para poder acreditar no que certamente não queria estar a ver acontecer. Até porque, se William e Kate ainda possam dar-lhe a oportunidade de assistir a uma coroação condigna, já o seu irmão George, por este caminhar, dificilmente terá a mesma oportunidade, bem se justificando o ar triste e enfiado que manteve ao longo de toda a manhã.

E se por divino acaso Isabel II assistiu à coroação de Carlos III e Camila deve ter dado voltas no túmulo… ou, talvez e melhor pensando, tenha antes soltado uma daquelas suas célebres gargalhadas.

