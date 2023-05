Mais de 600 mil jovens inscritos na Jornada Mundial da Juventude

Até este sábado já se inscreveram mais de 600 mil peregrinos na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza entre 1 e 6 de agosto em Lisboa, anunciou o presidente da Fundação JMJ.

António Costa, primeiro-ministro, inscreveu-se como voluntário, durante uma visita à sede da Fundação.

"Na primeira fase já são mais de 600 mil jovens que manifestaram interesse em participar nessa jornada. Dessa primeira fase para as outras há um caminho, mas é um número muito significativo comparando com outras jornadas", disse o bispo Américo Aguiar, durante uma visita à sede da Fundação JMJ, em Lisboa, do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e do primeiro-ministro português, António Costa, que se inscreveu como voluntário.

No conjunto das incrições está representada "a quase totalidade dos países do mundo".

