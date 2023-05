Rixa em freguesia de Arraiolos faz seis feridos, incluindo um militar da GNR

O ferido grave é um homem de 34 anos e os ligeiros são dois jovens de 18 e 15 anos, todos transportados para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) com ferimentos de arma branca.





Uma rixa na madrugada deste domingo, numa freguesia de Arraiolos fez seis feridos, incluindo um militar da GNR, adiantaram fontes da Proteção Civil e da Guarda.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central referiu à agência Lusa que o incidente na freguesia de Igrejinha, para qual o alerta foi dado às 2h, provocou, inicialmente, um ferido grave e dois ligeiros e um outro foi assistido no local.

De acordo a mesma fonte, o ferido grave é um homem de 34 anos e os ligeiros são dois jovens de 18 e 15 anos, todos transportados para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) com ferimentos de arma branca.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, contactado pela Lusa, revelou que o conflito ocorreu junto a um bar e que quando a patrulha da Guarda chegou ao local, populares tinham impedido o suspeito de ter esfaqueado com uma navalha outros homens.

Durante a detenção, um militar da GNR foi projetado contra uma parede e teve que receber assistência no HESE, assim como o detido que também sofreu ferimentos.

A mesma fonte acrescentou ainda que o alegado agressor, cuja idade não soube precisar, foi detido e vai ser presente, na segunda-feira, a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

