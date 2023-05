Taylor Swift interrompe concerto para defender fã que estava a ser incomodada por segurança

“Hey! Pare com isso! Ela está bem. Não estava a fazer nada de mal”, disse a cantora, a meio do tema “Bad Blood”, dirigindo-se ao segurança.





Taylor Swift estava a meio do seu concerto, na Filadélfia, no sábado, quando parou de cantar e começou a gritar para um dos seguranças que estava de serviço, deixando os fãs confusos com o que se estava a passar.

Mas tudo tem uma explicação: de acordo com o Page Six, o segurança estava a incomodar uma fã que, aparentemente, não terá feito nada de errado durante o espetáculo.

“Hey! Pare com isso! Ela está bem. Não estava a fazer nada de mal”, disse a cantora, a meio do tema “Bad Blood”, dirigindo-se ao segurança.

“Taylor, OBRIGADA em nome de todos que estávamos cá em baixo por gritares com o segurança. Ele foi um chato a noite toda e o facto de que isto aconteceu durante [a música] 'Bad Blood' tornou tudo ainda melhor", escreveu a rapariga, através das redes sociais.

