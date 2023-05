Jamie Foxx saiu do hospital semanas após susto de saúde

Jamie Foxx já saiu do hospital e está no processo de recuperação. A filha do astro partilhou nas redes sociais o estado de saúde do ator de 55 anos.

"O meu pai está fora do hospital há semanas, e está a recuperar. Na verdade, estava a jogar pickleball ontem! Obrigado pelas orações e pelo apoio de todos!", disse Corinne Foxx. "Vamos anunciar um trabalho fantástico na próxima semana também!."

A atualização da família do comediante ocorreu, exatamente, um mês depois da hospitalização, devido a um problema de saúde não revelado.

Os comentários estão desactivados.