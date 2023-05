Ucrânia reclama "primeiro êxito" da contraofensiva em Bakhmut

A Ucrânia alcançou, esta segunda-feira, “um primeiro êxito” na sua ofensiva em Bakhmut.

"O avanço das tropas na zona de Bakhmut é o primeiro êxito da ofensiva" que visa a defesa da cidade que as forças russas tentam tomar desde o verão do ano passado, disse o comandante das tropas terrestres ucranianas, Oleksandr Syrsky.

A declaração de Syrsky foi difundida pelo Ministério da Defesa da Ucrânia.

Hanna Malyar, vice-ministra da Defesa ucraniana, já havia dito que as tropas de Kiev estavam "há vários dias a avançar" em direção a Bakhmut, cidade que, durante o fim de semana passado, sofreu uma reviravolta, com as tropas reclamarem a reconquista de 17 quilómetros quadrados.

Os comentários estão desactivados.