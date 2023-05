Rihanna e A$AP Rocky comemoram o primeiro aniversário do filho

De acordo com vários relatos recentes, Rihanna e A$AP escolheram o nome RZA em homenagem ao membro do Wu-Tang Clan RZA, pronunciado "Rizza".





Enquanto se preparam para dar as boas-vindas ao segundo filho, Rihanna e A$AP Rocky comemoraram um ano de vida do filho mais velho.

O rapper partilhou novas fotos da família com o filho no Instagram, A$AP incluiu fotos dos três a posar ao lado de um balão colorido.

O músico também confirmou o primeiro nome da criança e a sua origem, escreveu, "'WU TANG IZ 4 DA CHUREN.' FELIZ 1º ANIVERSÁRIO PARA O MEU 1º FILHO. RZA ."

Na publicação, A$AP incluiu um vídeo do membro fundador do Wu-Tang Clan, Ol' Dirty Bastard, a dizer numa premiação que o "Wu Tang Clan é para as crianças".

A cantora de "Umbrella" anunciou a segunda gravidez do casal durante o seu espetáculo do intervalo da Super Bowl, em fevereiro deste ano.

