Jane Fonda: "Eu amo os animais, amo a natureza. Se não fizermos nada, tudo será destruído"

A atriz faz parte do grupo “Fire Drill Fridays”, que protesta, semanalmente, em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos, para alertar o governo para as alterações climáticas.





Talvez muitos fãs não saibam, mas Jane Fonda tem um histórico de ativista ferranha. Nos anos 1960, já se encontrava nas ruas a protestar contra a guerra no Vietname. Com 85 anos, o espírito de revolucionária ainda está aceso.

“Não sei como é que não se pode protestar. Tenho netos. Eu amo os animais, amo a natureza. Se não fizermos nada, tudo será destruído”, disse a atriz, altamente galardoada, ao Page Six, na sequência da apresentação do filme “Clube do livro: o próximo capítulo”, a continuação do primeiro, exibido em 2018.

“Está tudo a postos agora, é urgente, urgente e temos todos de estar unidos”, acrescentou.

A atriz faz parte do grupo “Fire Drill Fridays”, que protesta, semanalmente, em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos, para alertar o governo para as alterações climáticas.

Os comentários estão desactivados.