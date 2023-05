Taiwan aprova adoção de crianças por casais homossexuais

A emenda legislativa "não só garante a proteção dos direitos das crianças, como também vai ao encontro dos seus melhores interesses", afirmou a deputada Fan Yun, uma das proponentes da alteração, de acordo com a imprensa internacional.





A adoção por casais homossexuais foi, esta terça-feira, aprovada pelo parlamento de Taiwan.

A emenda legislativa "não só garante a proteção dos direitos das crianças, como também vai ao encontro dos seus melhores interesses", afirmou a deputada Fan Yun, uma das proponentes da alteração, de acordo com a imprensa internacional.

"No futuro, os cônjuges e os pais, independentemente do seu género e orientação sexual, poderão usufruir de uma proteção jurídica total", disse ainda a deputada.

A medida surge na sequência de um caso mediático, que ocorreu no ano passado, quando um tribunal de família da cidade de Kaohsiung, no sul da ilha, ter decidido a favor da adoção de um filho não biológico do marido por um homossexual casado, tendo sido a primeira decisão deste género.

"Após quatro anos de trabalho árduo, o parlamento aprovou finalmente o projeto de lei sobre a adoção por casais do mesmo sexo sem laços de sangue", afirmou a Aliança de Taiwan para a Promoção dos Direitos da União Civil.

Foi em 2019 que Taiwan aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, destacando-se de outras regiões da Ásia.

