O toque fúnebre das notícias locais

por Roberto Cavaleiro

Antes dos dias da internet – não muito tempo atrás – o jornal local fornecia uma tábua de salvação para a comunidade

Virando as páginas enquanto confortavelmente sentado em frente a uma lareira no inverno, num jardim no verão ou num café local, pode-se selecionar qualquer notícia do interesse da vizinhança. Os anúncios de nascimentos, casamentos e óbitos e os resultados das competições desportivas locais eram sempre lidos com muita popularidade, enquanto as informações oficiais sobre vendas de imóveis, divórcios pendentes e trâmites burocráticos eram publicadas pelo cartório e pelo município. Depois, é claro, havia sempre a página de cartas para despertar indignação, elogios e desânimo. Anúncios de empresas locais podem ser lidos em seu próprio tempo e podem ser selecionados para referência futura, cortando ou assinalando com uma caneta.

Esse prazer de lazer chegou a um fim abrupto com a emissão de suplementos, seguido rapidamente pela substituição completa do papel por edições digitais, que obtiveram uma receita aprimorada ao aceitar publicidade em frações de segundo concebidas automaticamente e muitas vezes apoiadas por “artigos de interesse” escritos por hackers.

Mas agora somos avisados de que a publicação futura será controlada por inteligência artificial que é capaz de escrever artigos, criar notícias e desinformações de maneira atraente e sujeita apenas – por enquanto – às ordens caprichosas de agências de notícias como a outrora respeitada Reuters. A publicidade direta, como aqueles pop-ups irritantes, diminuirá e será substituída por motivação subliminar, que será bombeada incessantemente por meio de smartphones e laptops e direcionada a nós para análise e atendimento por gigantes do retalho como a Amazon.

Muito recentemente, mais de sessenta títulos desapareceram da imprensa local portuguesa devido ao aumento do preço do papel e da concorrência digital. Mais estão a seguir. É o fim de mais uma cultura cujo valor só será verdadeiramente valorizado após o avanço dos robôs de IA.

Tomar 15 de Maio de 2023

Os comentários estão desactivados.