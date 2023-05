Decreto da eutanásia promulgado entre hoje e amanhã, assegura Marcelo

O diploma sobre a eutanásia vai ser promulgado estre esta terça-feira e amanhã, anunciou Marcelo de Rebelo de Sousa.

"Obrigado como estou à promulgação, promulgarei entre hoje e amanhã, e enviarei imediatamente para o Parlamento", anunciou o Presidente da República, em declarações aos jornalistas, em Belém.

O Parlamento aprovou na sexta-feira, a lei da eutanásia, com 129 votos a favor do diploma de sete deputados do PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre e 81 contra de quatro deputados do PS, PSD, Chega e PCP. O social-democrata Jorge Mendes absteve-se.

Recorde-se que o diploma tinha sido vetado pelo Presidente da República que o devolveu à Assembleia, que agora confirmou o texto por maioria absoluta.

