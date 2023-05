Chefe do SEF de Albufeira julgado por corrupção passiva

Vai ser julgado, por corrupção passiva, o chefe da delegação regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Albufeira. O homem, de 60 anos, recebeu, em 2018, dinheiro para facilitar processos de autorização de residência.

Em comunicado, o Ministério Público informa que o homem será julgado por dois crimes de corrupção passiva. Já os estrangeiros que lhe pagaram, dois homens, de 44 e 24 anos, serão julgados por um crime de corrupção ativa.

Os crimes datam de junho e julho, de 2018, quando o funcionário do SEF de Albufeira aceitou receber dinheiro, fora do horário de expediente e no seu gabinete, dos dois homens de forma ilícita.

"As quantias monetárias entregues eram independentes das taxas, coimas e emolumentos devidos pelos processos de autorização de residência e foram embolsadas pelo arguido em proveito próprio", refere o Ministério Público.

Por sua vez, o arguido de 44 anos recebeu uma quantia não específica para agendar e facilitar o processo de obtenção de autorização de residência da mulher, tendo recebido do outro 200 euros para lhe agendar com prioridade o processo de autorização de residência.

