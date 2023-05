Tiroteio em França deixa um português ferido

O atirador de 38 anos, com antecedentes criminais, foi detido na manhã de segunda-feira, em casa do irmão em Villerupt.





Um português, de 29 anos, está entre os cinco feridos de um tiroteio no passado sábado, na cidade Villerupt, em França. O atirador disparou do interior de uma viatura e dos feridos, três estão em estado grave.

O incidente ocorreu pelas 19h e um dos feridos corre perigo de vida.

De acordo com o jornal local "Actu", para além do português, as outras vítimas são um luxemburguês de 17 anos que foi baleado na cabeça, um francês de 20 anos ferido no peito, outro de 30 anos ferido no peito e no braço e uma mulher argelina de 30 anos baleada na anca.

O atirador de 38 anos, com antecedentes criminais, foi detido na manhã de segunda-feira, em casa do irmão em Villerupt.

As autoridades acreditam que este incidente poderá estar relacionado com tráfico de droga.

