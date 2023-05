Graves inundações já provocaram pelo menos oito mortes em Itália

Mais de 13 mil habitantes tiveram de ser retirados das suas residências depois de graves inundações que afetaram cidades inteiras na região de Emília Romana, no nordeste de Itália, e que já fizeram pelo menos oito vítimas mortais.

"Os nossos pensamentos vão para as oito vítimas e para os desaparecidos. Para eles e para as suas famílias vão todas as condolências da região", disse o presidente do Governo regional de Emília Romana, Stefano Bonaccini, durante uma conferência de imprensa com o ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi,

Bonaccini, que comparou estas inundações com o sismo que atingiu a região no final de 2021, anunciou que 13 mil habitantes tiveram de ser evacuados, dos quais 3 mil em Bolonha, 5 mil em Faenza e 5 mil na zona de Ravenna, contudo, acrescentou que estes "números deverão aumentar".

"Foi como um novo terramoto na véspera do acontecimento catastrófico de 2012 na Emília Romana, cujo aniversário está prestes a ser celebrado. Cerca de 40 municípios foram inundados, estruturas destruídas, caminhos-de-ferro interrompidos, estradas provinciais praticamente demolidas e uma ponte caiu", descreveu.

Devido a estas grandes inundações, o Grande Prémio de Fórmula 1 que se deveria realizar em Imola foi cancelado.

