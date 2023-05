Costa esteve reunido com homólogo ucraniano

"À margem da cimeira do Conselho da Europa reuni-me com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, a quem reiterei o nosso apoio", escreveu Costa que também esteve reunido com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte.





António Costa esteve, esta quarta-feira, reunido com o seu homólogo ucraniano e com a líder do movimento pela democracia na Bielorrússia, na sequência da cimeira de chefes de Estado e de Governo do Conselho da Europa.

À margem da #CouncilOfEuropeSummit, reuni-me com o Primeiro-Ministro ucraniano, @Denys_Shmyhal, a quem reiterei o nosso apoio.

No encontro com a líder democrática da #Bielorrússia, @Tsihanouskaya, manifestei o nosso apoio à transição democrática naquele país. pic.twitter.com/kbV1uROe08 — António Costa (@antoniocostapm) May 17, 2023

Recorde-se que, há cerca de um ano, o primeiro-ministro foi recebido por Denys Shmyhal, em Kiev, com quem na altura assinou um acordo para a concessão de um apoio financeiro de 250 milhões euros ao executivo ucraniano.

"Formalizámos este importante compromisso através da assinatura de um acordo de cooperação financeira", referiu então o líder do executivo português.

