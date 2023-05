Grupo que assaltava carrinhas de tabaco causa meio milhão de euros em prejuízo

A Guarda Nacional Republicana, durante a última semana realizou uma operação em que deteve sete homens e uma mulher com idades compreendidas entre 20 e 49 anos, numa investigação por roubo, furtos e recetação de material, nos distritos de Lisboa, Leiria, Portalegre, Santarém e Setúbal.

Durante as diligências, os militares da GNR apuraram que “os suspeitos se dedicavam ao roubo de carrinhas de distribuição de tabaco, furto de instalações industriais e furto de metais não preciosos, tendo um impacto direto que pode ascender aos 500 mil euros de prejuízo para empresas, organismos públicos e à comunidade em geral, uma vez que eram privadas do serviço de comunicações”, explicou a autoridade em comunicado.

Numa primeira fase a operação levou ao cumprimento de 20 mandatos de busca, 15 em domicílios e cinco em veículos, tendo sido detidos oito suspeitos e apreendidos:

2000 quilos em cobre, 20 rolos de cabo de eletricidade perfazendo dois mil (2000) metros, três bobines contendo um cabo com cem metros (100m), dez telemóveis, três reproduções de armas de fogo, duas réplicas de arma de fogo, uma espingarda pressão de ar, uma máquina fotográfica, um tablet, diversos cabos de telecomunicações, diversas ferramentas e material para corte e diversas peças em ouro.

Numa segunda fase desta operação, foram cumpridos seis mandados de busca, em empresas de valorização de resíduos (sucateiras), que terminaram na apreensão de duas viaturas e diversa documentação e meios informáticos, assim como na elaboração de 18 autos de contraordenação ambiental.

No decorrer da investigação, “foi desencadeada uma resposta proactiva e concertada a nível nacional através da Operação “Colchea” desenvolvida pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) onde foram fiscalizadas diversas empresas de valorização de resíduos, responsáveis diretamente pelo escoamento do material furtado. Da ação resultou a fiscalização de 636 veículos, dos quais 87 transportavam resíduos, sendo que 49 se encontravam em infração ao regime legal, tendo sido elaborados 136 autos de Contraordenação”, acrescentou a GNR.

Sete detidos foram presentes ao Departamento de Investigação e de Ação Penal (DIAP) de Lisboa para primeiro interrogatório e outro detido foi conduzido diretamente a estabelecimento prisional uma vez que estava foragido.

