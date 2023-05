San Antonio Spurs vencem lotaria da NBA e podem escolher Wembanyama

A equipa da NBA, San Antonio Spurs, venceram a lotaria e conquistaram o número 1 do 'draft' que deverá ser usado para escolher o promissor atleta francês, Victor Wembanyama, considerado um dos maiores talentos a entrar na liga desde LeBron James.

Wembanyama, de 19 anos e 2,21 metros, joga em França na equipa da principal divisão do basquetebol, Boulogne-Levallois, cujo dono é Tony Parker, antigo base dos San Antonio Spurs, e, aos 18 anos, estreou-se pela seleção francesa, tendo feito 20 pontos e nove ressaltos, numa vitória contra a Lituânia por 90-65.

Victor Wembanyama "é um jovem incrível" e "claramente parece ser o melhor talento desta geração", descreveu o comissário da NBA, Adam Silver, em declarações à ESPN.

O sorteio aconteceu na terça-feira, em Chicago, a equipa do estado do Texas era uma das três, juntamente com os Houston Rockets e os Detroit Pistons, com 14% de probabilidades de obter o número 1 do 'draft', contudo, estas duas ficaram na quarta e quinta posição, respetivamente.

Os Charlotte Hornets acabaram na segunda posição e os Portland Trail Blazers, na terceira, apesar de não ser certo, estas equipas deverão escolher entre Brandon Miller e Scoot Henderson.

Esta é a terceira vez que os Spurs vencem a lotaria do 'draft', tendo escolhido David Robinson em 1987 e Tim Duncan em 1997, membros fundamentais da dinastia que conquistou cinco títulos da NBA e que, agora, integram o Hall of Fame da NBA.

O 'draft' vai acontecer em 22 de junho, em Brooklyn.

