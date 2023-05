Sonae. Lucros caíram 38,3% no primeiro trimestre

O resultado líquido atribuível aos acionistas da Sonae caiu 38,3%, para 26 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, “refletindo o apoio às famílias, o aumento dos custos financeiros e o investimento na expansão e digitalização dos negócios”.

Segundo a empresa liderada por Cláudia Azevedo, o volume de negócios consolidado atingiu 1,9 mil milhões de euros neste período, crescendo 12%, “suportado pelos ganhos de quota de mercado e pelos investimentos realizados na expansão dos seus negócios”.

Já a margem EBITDA subjacente foi de 7,3%, diminuindo de 0,1 pontos percentuais (pp) em termos homólogos, “dado que a redução dos custos de energia foi mais do que compensada pelos esforços contínuos para apoiar as famílias e absorver a pressão inflacionista, sobretudo nos formatos de retalho alimentar”, justifica o grupo.

No que diz respeito ao investimento consolidado foram atingidos os 659 milhões de euros nos últimos 12 meses, aumentando 28%, com expansão orgânica dos negócios e aquisições.

O grupo informa ainda que passou a deter a totalidade do capital social da Sierra, realizou três novas aquisições na área tecnológica e acordou uma parceria com o Bankinter para criar um operador líder no crédito ao consumo em Portugal.

Já o apoio à comunidade cresceu 31%, superando 7,5 milhões de euros no primeiro trimestre, com destaque para os donativos alimentares.

