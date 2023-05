"A mudança é necessária. Muitos editoras estão a lucrar demasiado"

A direção editorial das revistas científicas NeuroImage e NeuroImage: Reports, que pertencem à gigante Elsevier, anunciou a sua demissão no final de abril devido às taxas de publicação de artigos científicos. O Nascer do SOL falou com Stephen Smith, um dos investigadores que se demitiram.





O que levou o grupo de 43 cientistas de vários continentes, onde o senhor está incluído, a retirarem-se do conselho editorial de uma das mais prestigiadas revistas cientificas?

Tem a sua história. A revista mudou para acesso totalmente aberto no início de 2020. Nessa altura, o foco principal dos editores era conseguir alcançar essa mudança, para acesso aberto total. O editor-chefe naquela época (Michael Breakspear) fez um trabalho fantástico ao guiar-nos para isso. A Elsevier definiu o APC – article processing charge [taxa que, por vezes, os autores de um artigo pagam para publicá-lo]– para 3.000 dólares [o equivalente a 2.748 euros] em 2020 e agora é de 3.450 dólares [o equivalente a 3.160 euros]. Assumi o cargo de editor-chefe no início de 2022. Conforme descrito no nosso comunicado, tornou-se cada vez mais claro para nós que o alto nível de lucro implícito neste APC é antiético e insustentável. É proibitivo para muitos investigadores em países menos bem financiados e para outros com certas fontes de financiamento. Há um ano, os editores iniciaram discussões sérias com a Elsevier, pedindo-lhes que reduzissem o APC para um nível mais razoável – abaixo de 2.000 dólares [o equivalente a 1.832 euros]. Em março deste ano, ficou claro que eles não iriam concordar com o nosso pedido, então todos os editores comunicámos à Elsevier que nos demitiríamos se o APC não fosse reduzido.

E é aí que decidem criar uma nova revista?

Sim. Críamos um novo periódico – Imaging Neuroscience.

Abordaram apenas a MIT Press ou outras editoras?

Várias opções foram sugeridas para nós muito cedo, incluindo algumas organizações que dizem não ter fins lucrativos, mas que têm APCs semelhantes ou até superiores à NeuroImage, portanto, não faziam sentido como um caminho a seguir – nem todas as organizações que afirmam ser sem fins lucrativos oferecem APCs razoáveis. Dado que os nossos requisitos eram para um periódico de acesso totalmente aberto com APCs razoáveis, isso restringiu consideravelmente o campo. Dois colegas que começaram novos periódicos com a MIT Press, organização sem fins lucrativos, contaram-nos que a experiência foi muito positiva. Agora que a renúncia e o anúncio público foram concluídos, estamos a trabalhar muito com o MIT para preparar rapidamente a Imaging Neuroscience para aceitar inscrições. Ficamos encantados com a resposta positiva ao nosso anúncio no Twitter, com muitas pessoas a quererem inscrever-se na Imaging Neuroscience e a perguntar sobre o cronograma. Esperamos que, nos próximos dias, fique mais claro.

Queremos saber qual será o futuro dos autores que enviaram os artigos para a NeuroImage. Referiu anteriormente que os honrará em termos de edição.

Ouvimos da Elsevier a confirmação de que eles concordam com a nossa proposta de que, para o bem dos autores, os editores agora demitidos continuariam a lidar com os artigos já enviados, até ao final de 2023. Então, essa é uma boa notícia para os autores que desejam concluir o processo na NeuroImage. Mas também estamos a ouvir alguns autores que gostariam de retirar os seus artigos da NeuroImage e submetê-los à Imaging Neuroscience. Eles são livres para fazer isso – cabe inteiramente aos autores decidir qual é a decisão certa para o seu trabalho. Sabemos que esta será uma situação complicada para alguns.

Permanecerá editor-chefe da nova revista e os restantes editores?

Sim – todos os editores estão a mudar-se –, toda a estrutura da editoria da NeuroImage está a ser transferida para a Imaging Neuroscience, com a adição de fusão em todos os editores da NeuroImage:Reports também. Esta é uma ótima notícia para a Imaging Neuroscience – significa que podemos começar com uma equipa incrível de mais de 40 cientistas líderes mundiais que já trabalham muito bem juntos e dedicam-se a garantir excelência, equidade e diversidade na nova revista. Assim que a Imaging Neuroscience estiver a funcionar, as mudanças editoriais acontecerão naturalmente, como na maioria dos periódicos, com editores a entrar e saindo ao longo do tempo.

Teve de persuadir algum dos editores ou houve um consenso?

Houve um consenso muito forte. Embora a decisão final tenha surgido após muitas, muitas discussões, ficámos felizes por haver este acordo. Todos concordaram que o APC era antiético e insustentável. Foi complexo para todos. Realmente não queríamos ver a NeuroImage desaparecer – ela tem sido o principal periódico no nosso campo. Os editores dedicaram-se durante anos para fazer da NeuroImage a revista líder, com a maioria de nós a publicar os nossos melhores trabalhos lá. Mas há um momento em que a mudança é necessária. Muitas editoras estão a lucrar demasiado, em grande parte sem o merecerem – com pesquisas e textos para os quais não contribuíram quase nada.

Há muitos académicos a pagar para publicar, é um padrão nesta indústria há muito tempo?

Antes da era do Acesso Aberto, costumava-se ganhar dinheiro principalmente a cobrar das pessoas a leitura de artigos, em vez de publicá-los. Isso é cada vez mais impopular, pois muitos acreditam que os artigos devem ser gratuitos para leitura e, portanto, os periódicos de Acesso Aberto cobram do autor e não do leitor.

Há algum periódico que não cobre essas taxas?

Existem algumas revistas de Acesso Aberto ‘Diamond’ que têm uma taxa de publicação zero. Estes tendem a ser periódicos com poucas publicações ou então são periódicos que encontraram um patrocinador (por exemplo, uma organização filantrópica) para cobrir os custos de publicação. Para a Imaging Neuroscience, a taxa será mantida o mais baixa possível: o nosso objetivo é menos de metade da taxa atual da NeuroImage. Estamos a procurar patrocinadores para reduzir esse custo para os cientistas! A taxa será dispensada para países de baixo ou médio rendimento.

Os autores pagam taxas semelhantes para publicar livros académicos ou isso é limitado a periódicos?

Não, naquilo que diz respeito aos livros académicos a editora normalmente paga aos autores uma pequena quantia por livro vendido.

As taxas cobrem os custos de publicação ou mais do que isso?

Com as principais editoras com fins lucrativos (por exemplo, Elsevier, Wiley, Springer-Nature), as taxas geralmente são muito mais altas do que o custo real – e estão a obter um grande lucro. Académicos e financiadores dizem frequentemente que o lucro muito alto é inaceitável, especialmente considerando que os editores normalmente não investem nada no trabalho original e na escrita. Como já dissemos embora reconheçamos que os editores comerciais precisam de obter algum lucro, sentimos que a era de níveis extremos de lucro obtidos por algumas editoras está a chegar ao fim.

Há também muitas outras editoras sem fins lucrativos. Isso é bom, embora às vezes as taxas de publicação ainda sejam altas – algumas aproveitam esse lucro para reinvestir noutras publicações ou têm custos de produção muito altos o que é uma vergonha. Mas, felizmente, existem outras editoras sem fins lucrativos onde é possível manter a taxa mais baixa. Na minha área (neurociência de imagens) há pouca ou nenhuma propaganda, mas alguns custos podem ser cobertos pelos patrocinadores, como já expliquei.

Porque é que os editores se opõem às taxas, é porque as taxas se tornaram muito altas ou é uma objeção filosófica mais geral? Existe injustiça resultante de taxas exorbitantes?

A Elsevier determina o nível das taxas após a consideração do ‘mercado’, o que significa que as taxas são decididas observando as taxas dos periódicos concorrentes e calculando quanto os autores estão dispostos a pagar, dada a reputação e importância percebidas de um periódico. Mas isso não está necessariamente relacionado com os custos reais de produção de um periódico, por isso os lucros costumam ser muito altos. Ter taxas altas definitivamente leva a desigualdades entre diferentes autores. Alguns autores são seniores e bem financiados, e não têm problemas para publicar em periódicos caros. Outros autores podem ser juniores com menos bolsas, ou estarem em países que não podem investir muito na investigação – e esses não podem pagar estas taxas exorbitantes. Do lado de fora, todo o negócio da publicação científica parece ser o ponto mais surpreendente – os académicos são financiados publicamente para fazer a pesquisa, fazem-na de graça e depois pagam caro (ou a sua universidade paga) para publicá-la numa indústria com margens de lucro impressionantes…

Os académicos realmente não gostam da forma como as coisas estão, mas sentem-se impotentes para fazer com que as grandes editoras comecem a comportar-se de maneira mais ética. Além disso, muitas vezes eles aceitam as coisas como são porque querem publicar em periódicos estabelecidos com reputação conhecida e altos ‘fatores de impacto’. É difícil quebrar esse ciclo, porque tem de se começar do zero com um novo periódico, construir uma reputação – e leva alguns anos para um novo periódico ganhar um fator de impacto. Felizmente, as pessoas estão a começar a prestar menos atenção a essa classificação simplista de ‘fator de impacto’. Além disso, no nosso caso, no nosso campo da neurociência de imagem, construiu-se um sentimento tão forte de que essa mudança precisava de acontecer. Ao trazer o grupo de 43 editores académicos para iniciar a nova revista, com os mesmos objetivos e escopo, estamos a levar a reputação connosco. De facto, de maneira mais geral – basta! – académicos de todas as disciplinas podem fazer essas mudanças com os seus próprios periódicos.

Acredita que existem pressões semelhantes enfrentadas por cientistas noutros campos do conhecimento?

Acho que a maioria dos cientistas está a enfrentar pressões semelhantes, embora campos diferentes estejam em estágios diferentes do processo gradual, provavelmente inevitável, de mudança para acesso totalmente aberto e de custo de publicação o mais baixo possível.

Vamos assistir a mais demissões em massa?

Pela adesão que temos tido no Twitter, sim, podemos ver demissões noutras publicações ou reduções decentes nos custos.

