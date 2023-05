Autor de atentado nos Estados Unidos em 2017 condenado a 10 penas perpétuas

O homem uzbeque tinha sido considerado culpado no final de janeiro, contudo, em março, um júri não alcançou a unanimidade para o condenar à pena de morte, o que levou à imposição automática da prisão perpétua.





O autor de um atentado terrorista em nome do Estado Islâmico, em Nova Iorque, em 2017, foi condenado a 10 penas de prisão perpétua e a mais 260 anos de prisão.

"A conduta neste caso está entre as piores, senão a pior que já vi", confessou o juiz distrital dos Estados Unidos, Vernon S. Broderick, ao anunciar uma sentença destinada a ressaltar a gravidade do ataque terrorista levado a cabo de forma "insensível e cobarde" por Sayfullo Saipov, que fez oito vítimas mortais.

Este atentado aconteceu durante o Dia das Bruxas de 2017, quando Saipov investiu a carrinha contra pessoas que passavam numa ciclovia movimentada em Manhattan, causando muitos feridos e matando oito pessoas, incluindo cinco argentinos e um belga, causando o ataque mais mortal em Nova Iorque, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001.

O culpado reconheceu ainda ser o autor de uma mensagem escrita em árabe que fazia referência ao autoproclamado Estado Islâmico, encontrada, acompanhada com uma bandeira do grupo extremista, junto da carrinha utilizada no ataque.

