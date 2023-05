Dezessete dias após acidente de avião, crianças desaparecidas foram encontradas com vida

As quatro crianças desapareceram na selva amazónica após a queda, no início de maio, do avião onde viajavam com a sua mãe.





As quatro crianças, incluindo um bebé de 11 meses, que estavam desaparecidas há 17 dias depois da queda de uma avioneta no sul da Colômbia, que causou a morte a três adultos, foram encontradas com vida.

"Após árduos esforços de busca pelas nossas Forças Armadas, encontramos com vida as quatro crianças desaparecidas devido à queda de um avião em Guaviare. Uma alegria para o país", escreveu o Presidente colombiano, Gustavo Petro, na sua conta de Twitter.

As quatro crianças desapareceram na selva amazónica após a queda, no início de maio, do avião onde viajavam com a sua mãe.

Esta foi encontrada morta com outros dois adultos que se encontravam a bordo.

De forma a encontrar os jovens, estiveram envolvidos nas buscas mais de 100 militares auxiliados por cães farejadores, que intensificaram esta missão após a descoberta de novas pistas que sugeriam que estas podiam estar vivas.

"Os esforços para localizar os quatro menores, com idades de treze, nove, quatro e um bebé de 11 meses, intensificaram-se nas últimas horas", explicaram os militares em comunicado.

