Ministério Público confirma investigação ao caso no Ministério das Infraestruturas

Nota da PGR não faz referência direta ao SIS, mas pode concluir-se que também a atuação dos serviços de informação está a ser alvo da investigação, pois está relacionada com os acontecimentos ocorrido no ministério.





O Ministério Público (MP) confirmou, esta quinta-feira, que está a investigar os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas entre membros do gabinete de João Galamba e o ex-adjunto Frederico Pinheiro.

"Confirma-se, como já é do domínio público, a existência de inquérito tendo por objeto os factos ocorridos no Ministério das Infraestruturas e aqueles que com os mesmos se encontrem relacionados. Este inquérito é dirigido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional de Lisboa e encontra-se em segredo de justiça", referiu a Procuradoria-Geral da República, numa resposta enviada à agência Lusa.

Sublinhe-se que, apesar de não estar completamente explícito na nota da PGR, poder-se-á concluir que a atuação do SIS também está a ser alvo da investigação do Ministério Público, na medida em que o texto refere que esta incide sobre os acontecimentos no ministério e “aqueles que com os mesmos se encontrem relacionados”.

