18 de maio 2023 às 17:40

João Galamba ouvido na comissão de inquérito. Acompanhe em direto

O ministro das Infraestruturas está a ser ouvido, esta quinta-feira, na comissão de inquérito à TAP. João Galamba é confrontado com as versões contraditórias apresentadas pelo seu ex-adjunto Frederico Pinheiro e a sua chefe de gabinete, Eugénia Correia Cabaço, cujas audições duraram mais de 12 horas. Acompanhe em direto. O que tem o governante a dizer sobre as reuniões com a antiga CEO da companhia aérea, as alegadas agressões no edifício do ministério e a atuação do SIS na recuperação de um computador.