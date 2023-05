G7 pedem à China para convencer Rússia a parar a guerra

O G7 pediu, este sábado, à China para convencer a Rússia a parar a invasão contra a Ucrânia.

“Apelamos à China para que exerça pressão sobre a Rússia para que cesse a sua agressão militar e retire as suas tropas da Ucrânia de forma imediata, total e incondicional", afirmaram, num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Os líderes do G7 estão reunidos em Hiroxima, no Japão. "Encorajamos a China a apoiar uma paz abrangente, justa e duradoura com base na integridade territorial, incluindo através do diálogo direto com a Ucrânia", disseram, acrescentando que estão prontos para “manter as relações construtivas e estáveis com a China”.

"É necessário cooperar com a China, dado o seu papel na comunidade internacional e a dimensão da sua economia, nos desafios globais, bem como em áreas de interesse comum", afirmou o G7.

"Apelamos à China para que dialogue connosco, incluindo em fóruns internacionais, sobre questões como a crise climática e da biodiversidade", concluíram.

Os comentários estão desactivados.