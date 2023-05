Foi antecipado o debate sobre política geral com o primeiro-ministro, inicialmente marcado para o dia 31 de maio.

De acordo com a agenda oficial da Assembleia de República, está marcado, agora, para o dia 24 de maio, pelas 15h00.

O anterior debate sobre política geral com António Costa, no parlamento, decorreu no dia 22 de março.

Os comentários estão desactivados.