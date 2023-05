Três mortos em tiroteio num bar de Kansas City

Diversos agentes responderam ao tiroteio no Klymax Lounge e encontraram várias vítimas, tendo começado imediatamente a prestar assistência médica, informou a polícia de Kansas City, que acrescentou que duas das vítimas morreram no local .





Na sequência de um tiroteio que aconteceu na madrugada de domingo num bar de Kansas City, Estados Unidos, morreram três pessoas e outras duas ficaram feridas, uma delas em estado crítico.

Uma terceira vítima morreu no hospital.

Segundo a polícia, os detetives de homicídios e os investigadores estiveram no local no início do dia, a recolher provas e falando com potenciais testemunhas.

