Biden pensa levantar sanções contra ministro da Defesa chinês

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou, este domingo, que está a considerar levantar as sanções impostas ao ministro da Defesa da China, o general Li Shangfu.

"Está em discussão", revelou o Presidente,durante a cimeira do G7, em Hiroxima, no Japão, após ser questionado numa conferência de imprensa sobre se admite levantar as sanções do ministro da Defesa da China, nomeado no passado mês de março, e que foi sancionado em 2018 pelos Estados Unidos por ser acusado de comprar armamento à empresa estatal russa Rosoboronexport.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, solicitou uma reunião com o seu homólogo chinês, contudo o país asiático rejeitou o encontro.

A China considera que as sanções são um obstáculo para que as conversas ocorram entre os ministros da Defesa dos dois países.

Na mesma conferência de imprensa, realizada em Hiroxima, no final da cimeira do G7, Biden expressou confiança de que os dois países "experimentarão um degelo muito em breve".

Os comentários estão desactivados.