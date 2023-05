Miley Cyrus fala do julgamento severo que enfrentou ao atingir a maioridade aos olhos do público

Miley Cyrus, recentemente, abordou o escrutínio que enfrentou ao fazer a transição de estrela do Disney Channel para a idade adulta, numa entrevista à Vogue britânica "Na verdade, não sou uma pessoa que busca atenção”

A cantora foi muitas vezes o tema do momento nos seus 20 anos, o seu “twerking” no palco no MTV Music Video Awards de 2013 é apenas um exemplo.

"Eu estava a chamar atenção para mim mesma, porque estava a separar-me de uma personagem que tinha interpretado". A artista refletiu sobre passar de Hannah Montana para uma estrela pop por mérito próprio. "Qualquer um, quando tens 20 ou 21 anos, tens mais a provar. Eu não sou os meus pais." "Eu carreguei um pouco de culpa e vergonha à minha volta durante anos", acrescentou.

Cyrus não esqueceu que se passou e salientou que foi "duramente julgada quando criança por adultos". Agora, como adulta, disse ter a certeza que que "nunca julgaria duramente uma criança".

A sua evolução pessoal influenciou profundamente o seu estilo musical, evidente no seu último álbum de estúdio, “Endless Summer Vacation”, mas Miley deixa claro que o seu passado, incluindo a relação turbulenta com o ex-marido Liam Hemsworth , não é algo de que está a tentar escapar.

"Eu não apagaria a minha história ou gostaria que fosse apagada", disse à Vogue britânica . "Ter uma vida interessante torna a narrativa interessante."

Os comentários estão desactivados.